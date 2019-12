Star Wars, Rian Johnson: 'Non bisognerebbe mai accontentare il pubblico, ma sfidarlo'

In una recente intervista concessa a Radio.com, Rian Johnson ha ribadito il suo approccio ai film e in particolare a quelli che portano con loro un ricco stuolo di fan in attesa che ogni loro desiderio venga esaudito. Johnson è rimasto della sua opinione anche in vista dell'atteso Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Per il regista sarebbe un errore per chiunque crei film consegnare al pubblico tutto quello che si aspetterebbe, notando che così facendo si andrebbe a compromettere l'intera esperienza, che in quel caso risulterebbe dimenticabile, derivante dal fatto di aver assistito a qualcosa che già il pubblico aveva previsto nella propria testa e che una volta vista sullo schermo non rispecchia quelle aspettative.

"Penso che accostarsi a qualsiasi tipo di progetto con l'obiettivo di fare contenti i fan sarebbe un errore che porterebbe probabilmente esattamente al risultato opposto. Anche per la mia esperienza da fan, se vado a vedere qualcosa, anche se si tratta di qualcosa che penso di voler vedere, se la vedo esattamente sullo schermo mi dico: 'Oh, okay', potrebbe farmi sorridere per un po' ma non ci penserei più successivamente, non sarebbe qualcosa di pienamente soddisfacente".

Già in precedenti occasioni Johnson ha più volte ringraziato l'odio dei fan di Star Wars verso il suo Gli Ultimi Jedi per averlo spronato, una forza che lo ha poi portato a realizzare Cena con Delitto - Knives Out, ammettendo che il dibattito è sempre qualcosa di positivo e che le critiche sono meglio dei complimenti.

"Voglio essere shockato, voglio essere sorpreso, voglio essere preso alla sprovvista, voglio che le cose siano ricontestualizzate, voglio essere messo alla prova come fan quando mi vado a sedere in un cinema. Quello che mi aspetto ogni volta che vado al cinema è avere un'esperienza come ne L'Impero Colpisce Ancora, qualcosa di emotivamente risonante, che colleghi tutto in modo che abbia un senso e che allo stesso tempo ti colpisca al cuore in un modo che non ti saresti mai aspettato".

Adesso non ci resta che attendere cosa avrà in serbo Johnson con la sua nuova trilogia di Star Wars. Intanto, su queste pagine, potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.