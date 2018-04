Star Wars: Rian Johnson, Mark Hamill e le novità che potrebbe riservare la nuova trilogia

Rian Johnson è finito nell'occhio del ciclone per alcune sue discusse decisioni in Gli Ultimi Jedi, ma l'audace direzione nella quale ha spinto il franchise, infrangendo regole storiche dello Star Wars Universe, è stata una delle ragioni per le quali LucasFilm ha scelto il regista per creare una nuova trilogia in quella galassia lontana, lontana.

A differenza di Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson non sarà costretto a lavorare sulla storyline degli Skywalker e quindi non dovrà per forza soddisfare i fan dei personaggi originali.

Il regista ha parlato recentemente a IGN sull'approccio che avrà alla nuova trilogia:"Siamo solo all'inizio per capire di cosa tratterà questa nuova trilogia. Sto lavorando e penso, 'Cos'è Star Wars? Cos'era Star Wars per me da bambino? Quali sono le combinazioni di elementi che mi hanno fatto venire voglia di saltare all'interno dello schermo o di andare a casa a raccontare questa storia?' Una volta superata l'iconografia di Star Wars, ti domandi 'se non dovesse esserci il Millennium Falcon?', 'se non ci sarà qualcuno con il cognome Skywalker?'. Sono domande davvero eccitanti e penso che sia una cosa alla quale bisognerà dare una risposta, ad un certo punto. Quindi cercheremo di capire quale sarà".

In un'altra intervista a IGN, ha parlato anche Mark Hamill:"Penso che il potenziale di ogni trilogia sia quello di avere una propria identità. Puoi fare in modo che Rogue One sia quel film bellico grintoso e Han Solo un ladro, donnaiolo e giocatore d'azzardo. Per quanto riguarda i film stand alone non devono seguire la struttura di un gioco in tre atti e tutti e tre possono essere completamente diversi all'interno dello Star Wars Universe".

Mark Hamill ha poi sottolineato quanto speri che nella nuova trilogia non si perda l'umorismo tipico del franchise:"Si tratta di una sfida, avere tutti quegli elementi che li identificano come film di Star Wars, anche se Rogue One era ovviamente piuttosto serio".

Nessuna data d'uscita ufficiale è stata resa nota per i film della nuova trilogia mentre Solo: A Star Wars Story, è previsto per il 25 maggio.