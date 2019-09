Star Wars: Rian Johnson potrebbe dirigere un altro film prima occuparsi della trilogia

Esiste l'ipotesi che il regista Rian Johnson si occupi di un altro film prima di iniziare a lavorare alla regia della nuova trilogia di Star Wars. Knives Out, il nuovo film da lui diretto, è stato particolarmente apprezzato nel corso del Toronto International Film Festival ma i fan sono concentrati soprattutto sul suo impegno in Star Wars.

Nel corso di un'intervista con Evening Standard, Rian Johnson ha spiegato che LucasFilm potrebbe concedergli di lavorare ad un altro progetto, prima d'imbarcarsi nuovamente in una trilogia in una galassia lontana lontana...

"La verità è che stanno ancora scoprendo il loro programma, il loro piano di lavoro, quindi se fosse possibile per me impegnarmi in un altro film prima o mentre ci sto lavorando, lo farò" ha spiegato il regista de Gli Ultimi Jedi.



Tempo fa è stato annunciato che Rian Johnson svilupperà una nuova trilogia separata dalla saga di Star Wars sugli Skywalker, poco prima che uscisse Gli Ultimi Jedi.

I tre nuovi film in programma per LucasFilm sono datati al 2022, 2024 e 2026; molto probabilmente saranno gli stessi film di cui si occuperanno gli autori di Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss.

Ad agosto è trapelata la notizia che Benioff & Weiss potrebbero scrivere un solo film della trilogia ma la notizia per il momento non è stata ancora ufficializzata.

Il primo film da loro scritto dovrebbe uscire nel 2022.