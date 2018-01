Star Wars: Rian Johnson dice che la verità sui genitori di Rey "è ancora aperta"!

Pensavamo di aver ormai archiviato il discorsodopo aver visto Star Wars: Gli Ultimi Jedi ma, a quanto pare, ci sbagliamo. Il regista, Rian Johnson dice che la verità "è ancora aperta." Quindi dovranno essere fatte altre rivelazioni in futuro?

Chi ha visto Star Wars: Gli Ultimi Jedi potrà pensare di aver visto una risoluzione alla tanto chiacchierata stirpe dalla quale poteva potenzialmente discendere l'eroina del nuovo corso di Guerre Stellari, Rey (Daisy Ridley), invece no: pare che ciò che è stato detto in Episodio VIII non sia la soluzione definitiva, ci sono altre verità da svelare, parola di Rian Johnson!

In quello che è stato, senza dubbio, uno dei momenti più divisivi della pellicola diretta dal regista, la cosa che ha lasciato tutti un po' di stucco è stata la rivelazione, fatta da Kylo Ren (Adam Driver), a Rey, su chi siano davvero i suoi genitori: due ladruncoli ubriaconi e buoni a nulla che l'hanno venduta per due spicci.

Ora, la cosa, quantomeno ci ha deluso, non per il fatto che lei non sia discendente di una grande famiglia all'interno della quale la Forza è potente (vedi Anakin), ma perché in Star Wars: il Risveglio della Forza, il suo distacco dai genitori è sembrato tragico al limite del sopportabile, e quindi, quantomeno, si poteva sperare in una rivelazione più... epica, toccante, strappalacrime e via dicendo.

Inoltre, come faceva Kylo a sapere tutto di lei e delle sue origini? A parte questo, pare che adesso ci siano altre cose da rivelare su questo misterioso lignaggio: potremmo non aver avuto tutte le risposte come pensavamo!

Tempo fa Johnson ha chiarito che la rivelazione di Kylo a Rey non era una menzogna, ma ciò non significa che, in Episodio IX, le cose non cambieranno. Ecco cosa ha detto all'Huffington Post:

"E' tutto ancora aperto, e io non scriverò il prossimo film, lo faranno J.J. Abrams e Chris Terrio. Con tutti questi film, diciamo che vale sempre il discorso che fece Obi-Wan, e cioè che bisogna considerare il contesto all'interno del quale è data l'informazione. Per me quella rivelazione, fatta in quel modo aveva senso in quel determinato momento."

Che ne pensate? Siete d'accordo con questa scelta direttoriale? Avreste preferito qualcosa di diverso per Rey? Ditecelo nei commenti.



Star Wars: Gli Ultimi Jedi è attualmente disponibile in sala.