Star Wars: Rian Johnson conferma di essere ancora al lavoro sulla sua trilogia

Nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Tonight, Rian Johnson ha nuovamente confermato di essere ancora al lavoro sulla sua annunciata nuova trilogia ambientata nell'universo sconfinato di Star Wars.

Il regista, che attualmente è in piena campagna promozionale per il suo ultimo film, il giallo alla Agatha Christie Knives Out (Cena con Delitto), è intervenuto per rassicurare i fan di essere ancora al lavoro insieme alla Lucasfilm per quella che sarà la sua trilogia di Star Wars. I dubbi su una sua eventuale cancellazione provenivano da una precedente dichiarazione del regista, il quale aveva pronunciato un ambiguo "vedremo se accadrà". Adesso, Johnson ritratta quella dichiarazione, precisando: "Ho detto davvero 'se'? Oh Dio", ha iniziato Johnson ridendo. "Non ho alcun aggiornamento per il momento, ma ci sto ancora lavorando con la Lucasfilm, che al momento sta cercando di capire cosa fare e quando farlo".

Successivamente la Lucasfilm ha annunciato una seconda nuova trilogia, sviluppata dai creatori di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss: ad oggi però, per il dopo-Episodio IX, sono state fissate soltanto tre date di uscita, per il 2022, il 2024 e il 2026 in alternanza con le uscite di Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5, che arriveranno nel 2021, 2023, 2025 e 2027, rimandando il primo slot disponibile al 2028. Questo dettaglio ha lasciato i fan di Star Wars dubbiosi sul quando la storia di Rian Johnson verrà distribuita, dubbi che si sono accentuati ora che è stato annunciato che anche Kevin Feige sta sviluppando un altro film di Star Wars.

Tornando alla saga degli Skywalker, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà in Italia il 18 dicembre prossimo. Diretto da J.J. Abrams, il cast includerà Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Anthony Daniels, Domnhall Gleason, Richard E. Grant, Kelly Marie Tran e Billy Dee Williams. Il franchise proseguirà su Disney+ con le serie tv già annunciate The Mandalorian, Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi.

Cena con Delitto - Knives Out, thriller di stampo whodunit scritto e diretto da Rian Johnson, sarà distribuito da 01 Distribution in Italia dal 5 dicembre 2019. Nel cast - tra gli altri - anche Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon e Toni Collette.