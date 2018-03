Star Wars: Rian Johnson conferma l'inizio dei lavori sulla nuova trilogia!

Dopo aver dato vita a uno dei capitoli più discussi della saga,è pronto ad imbarcarsi insieme a Disney e Lucasfilm nella nuova avventura targata

Con Star Wars: Gli Ultimi Jedi ormai dietro le spalle, Johnson e il suo fedele collaboratore Ram Bergman hanno confermato l’inizio della pre-produzione della cosiddetta nuova trilogia ambientata nella “galassia lontana lontana” creata da George Lucas, ma slegata dalla storia della famiglia Skywalker. La conferma arriva direttamente da Empire, dove proprio Bergman ha dichiarato: “Abbiamo iniziato. Lentamente, ma abbiamo iniziato. Verosimilmente, molto presto saremo impegnatissimi”. Johnson, sempre dalle stesse pagine, non ha potuto frenare il suo entusiasmo: “Siamo veramente impazienti di scoprire come verrà a crearsi il tutto”.

La storia alla base della nuova trilogia è ancora top-secret, ma è confermato che non avrà collegamenti diretti con quanto visto finora sullo schermo, né con materiale pubblicato in precedenza come la serie videoludica Knights of the Old Republic.

Nel frattempo, tornando alla saga ufficiale, Mark Hamill ha nuovamente espresso il desiderio di tornare nei panni di Luke Skywalker in Star Wars: Episodio IX, che sarà scritto e diretto da J.J. Abrams, di ritorno nel franchise dopo il licenziamento di Colin Trevorrow.

E voi, siete eccitati all’idea della nuova trilogia curata da Rian Johnson? Ditecelo nei commenti!