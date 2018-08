Star Wars: Rian Johnson conferma di essere al lavoro sulla nuova trilogia

Durante uno scambio di tweet con un fan, Rian Johnson, regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ha confermato lo sviluppo della propria trilogia delle Guerre Stellari.

Il progetto di Johnson si prospetta come una novità assoluta nel panorama del franchise. La sua trilogia cinematografica sarà il primo arco narrativo staccato dalla saga degli Skywalker creata da George Lucas. Potete trovare il tweet di Johnson in calce alla notizia.

L'ottavo episodio di Star Wars ha diviso nettamente i fan, ma di certo ha convinto del tutto Disney e Lucasfilm, che non hanno esitato ad affidare questo nuovo e interessante progetto al regista. I due studi, infatti, hanno definito la pellicola di Johnson come "un film molto potente del quale sono immensamente fieri".

Al momento il dubbio più grande riguardo a questa nuova trilogia è la possibile data di uscita. Oltre ad Episodio IX, in arrivo a natale 2019, l'unica data fissata per la Lucasfilm è quella di Indiana Jones 5, previsto per il 2021. Con tanti film in cantiere, compreso quello sul presunto Boba Fett diretto da James Mangold ma smentito dallo stesso regista, è possibile che il primo film della trilogia di Johnson arriverà non prima del 2021, con lo slot del 2020 tenuto libero per qualche progetto in fase più avanzata. Naturalmente è ancora tutto da vedere, in quanto Lucasfilm e Disney potrebbero anche decidere di avvicinarsi al progetto dei Marvel Studios e rilasciare più di un film di Star Wars all'anno.