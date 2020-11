Star Wars, Rey viaggia nel tempo e sfida Darth Vader nel trailer di LEGO Holiday Special!

La Lucasfilm e Disney hanno pubblicato il primo trailer ufficiale di LEGO Star Wars: Holiday Special, uno speciale natalizio sequel 'ufficiale' di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Incentrato sulla protagonista Rey Skywalker e abbellito da moltissimi personaggi iconici del franchise di Star Wars, inclusi Darth Vader, Obi-Wan, Yoda, Baby Yoda e il Mandalorian, il film arriverà sula piattaforma di streaming on demand Disney+ a partire dal prossimo 17 novembre.

La storia seguirà direttamente gli eventi di Star Wars: The Rise of Skywalker, quando Rey lascerà i suoi amici per prepararsi al Life Day e partire per una nuova avventura con BB-8 al fine di acquisire una conoscenza più approfondita della Forza. In un misterioso Tempio Jedi, però, viene lanciata in un'avventura attraverso le linee temporali e rivivrà alcuni dei momenti più importanti della storia del franchise, entrando in contatto con un giovane Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan e altri iconici eroi e cattivi di tutti e nove i film della saga degli Skywalker.

Ma riuscirà a tornare indietro in tempo per la festa del Life Day e soprattutto imparerà il vero significato dello spirito festivo?

LEGO Star Wars è il nuovo film della saga cinematografica dei famosi mattoncini, e arriva dopo il successo planetario ottenuto da The LEGO Movie, The LEGO Movie 2 e gli spin-off su Batman e Ninjago.

