Star Wars, Rey usa la Forza nel nuovo teaser per L'Ascesa di Skywalker

La Lucasfilm e la Disney hanno pubblicato in questi minuti un nuovo spot con scene inedite per Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, nuovo film co-scritto e diretto da J.J. Abrams.

Nel filmato, che potete visionare come al solito in calce all'articolo, fra la scene mai viste prima possiamo notare anche una sequenza in cui Rey utilizza la Forza per abbindolare degli Stromtrooper: da ciò che si può intuire in base al contesto, la Jedi si trova chiaramente all'interno di una struttura del Primo Ordine, in missione insieme a Finn e Poe Dameron.

Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 18 dicembre. Il film è stato diretto da J.J. Abrams e co-scritto da Abrams e dallo sceneggiatore premio Oscar Chris Terrio (Argo), partendo da un soggetto originale di Colin Trevorrow, scelto inizialmente per guidare la regia del progetto e oggi accreditato soltanto come autore del soggetto.

L'opera, che avrà per protagonista Daisy Ridley, Oscar Isaac, Adam Driver, John Boyega, Mark Hamill e vedrà anche il ritorno di Carrie Fisher tramite scene inutilizzate de Il Risveglio della Forza, porterà alle estreme conseguenze lo scontro tra la Resistenza guidata dal Generale Leia e il Primo Ordine del Leader Supremo Kylo Ren, in un'epica conclusione che sancirà la fine della saga della dinastia Skywalker.

