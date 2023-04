Star Wars, Rey tornerà ma 'non sarà necessariamente la protagonista' del film

Le novità annunciate durante lo Star Wars Celebration di Londra ci hanno lasciato con un po' di domande e qualche certezza: una di queste è il ritorno di Daisy Ridley, che per la prima volta rivestirà i panni della sua Rey dai tempi del tanto bistrattato Episodio IX. Ma sarà anche stavolta lei la protagonista?

La cosa, a quanto pare, non sarebbe poi così scontata: lo stesso Jeff Sneider che aveva parlato di Yaya Abdul-Mateen II come protagonista del film di Star Wars di Damon Lindelof mai realizzato, infatti, ha svelato che, secondo le sue fonti, la protagonista della trilogia sequel potrebbe accontentarsi di un ruolo da comprimaria di lusso.

"Stando a quanto ho capito e a quanto riportano alcuni rumor, Daisy non sarà necessariamente la protagonista. Sarà un po' il Luke o l'Obi-Wan della situazione e dovrà ricostituire un nuovo Ordine Jedi" sono state le parole di John Rocha durante il podcast The Hot Mic, con Sneider che ha di fatto confermato le voci come "definitive".

Aspettiamoci, insomma, una Rey capace di restare un po' in disparte senza necessariamente entrare nel vivo dell'azione, ma non per questo, immaginiamo, meno incisiva nell'avanzare della storia. E voi, che ruolo immaginate per il personaggio di Daisy Ridley? Fatecelo sapere nei commenti! Secondo alcuni rumor, intanto, anche John Boyega potrebbe tornare nel futuro di Star Wars.