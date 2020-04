Star Wars, Rey sarà mai effettivamente una Skywalker? Ecco un nuovo retroscena

Secondo il nuovo libro The Art Of Star Wars: The Rise Of Skywalker, l'argomento circa la discendenza di Rey nella nuova trilogia è stato nei pensieri della Lucasfilm per diverso tempo.

Quando abbiamo incontrato la protagonista interpretata da Daisy Ridley per la prima volta in Star Wars: The Force Awakens, il mistero su chi fosse davvero ha monopolizzato l'attenzione dei fan: alcuni flashback mostravano che la sua famiglia l'aveva abbandonata su Jakku, e naturalmente la sua abilità con la Forza era un indizio molto evidente su una "discendenza" importante.

Tuttavia The Last Jedi aveva mischiato ancora una volta le carte, e gli appassionati hanno continuato a speculare: Rey era segretamente una Skywalker? Era una ragazza qualunque? JJ Abrams ha risposto definitivamente con The Rise of Skywalker, svelando che, in realtà, la protagonista era non una Skywalker, bensì una Palpatine, e nel libro di recente pubblicazione The Art of The Rise of Skywalker c'è una citazione risalente al 2014 del membro del LucasFilm Story Group Pablo Hidalgo che riferisce: "Mi piace l'idea che diventerà la nostra Skywalker, ma non è una Skywalker. Quindi, per i nostri scopi, essere una Skywalker è una sorta di metafora. Non deve essere qualcosa che è direttamente collegato dal sangue."

Che ne pensate di queste rivelazioni? La produzione sapeva fin dall'inizio che Rey non sarebbe mai stata collegata direttamente a Luke e Leia, e che entro la fine della saga avrebbe ereditato il loro nome? O la storia della sua vera identità è stata una svolta dell'ultimo minuto per modificare The Last Jedi? Diteci la vostra nei commenti.

Per altri approfondimenti scoprite nuove informazioni su Palpatine rivelate da Abrams e la data di uscita italiana dell'edizione home-video di L'Ascesa di Skywalker.