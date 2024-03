Star Wars Rey, quando inizieranno le riprese? Parla Daisy Ridley

Dopo le ultime novità su The Mandalorian & Grogu, che sarà il primo film di Star Wars per il cinema a distanza di sette anni da L'ascesa di Skywalker, anche l'attrice Daisy Ridley ha fornito importanti aggiornamenti sul misterioso film di Rey, sempre atteso per il 2026.

Parlando con Collider per una nuova intervista a supporto del suo ultimo film Magpie, l'attrice è stata interrogata sulle numerose indiscrezioni emerse nei giorni scorsi a proposito del film di Star Wars dedicato a Rey, che sarà un sequel de L'ascesa di Skywalker ambientato circa 15 anni dopo gli eventi del film del 2019 e che dovrebbe avere il titolo provvisorio di "Nuovo Ordine Jedi": a questa domanda, Daisy Ridley ha risposto di non essere a conoscenza del titolo del film e ha anche spiegato di non aver ancora letto la sceneggiatura completa, che però le verrà consegnata a breve.

Per quanto riguarda le riprese, invece, l'attrice ha confermato a Collider che inizieranno quest'anno, rimanendo comunque molto vaga per evitare di rivelare dettagli che Lucasfilm non è ancora pronta a divulgare: "Penso che potrebbe essere quest'anno. Potrebbe essere, ma non ne sono sicura. Penso che, ad essere sincera, lo sciopero degli scrittori ha ovviamente ritardato molte cose. Ma l'intenzione è di iniziare entro la fine dell'anno. Se tutto va bene, andrà così. Altrimenti, all'inizio del prossimo, immagino."

Ricordiamo che il film sarà diretto dalla regista Sharmeen Obaid-Chinoy, vincitrice dell'Oscar per il suo cortometraggio documentario A Girl in the River: The Price of Forgiveness, che diventerà la prima donna a dirigere un film di Star Wars. Secondo il calendario delle nuove uscite Disney, il titolo dovrebbe arrivare nelle sale il 18 dicembre 2026.