Star Wars Rey, parla la regista: 'È ora di vedere una donna alla guida della saga'

Sharmeen Obaid-Chinoy, due volte vincitrice del Premio Oscar, sarà la prima regista donna di un film di Star Wars, dato che sarà alla guida di uno dei tanti prossimi progetti cinematografici di Lucasfilm.

Ritrovarsi tra le mani un franchise così iconico è una cosa che entusiasma non poco la regista pakistana, vincitrice di due Oscar per il miglior cortometraggio documentario nel 2012 e nel 2016, che ha affermato che il 2024 è l'anno ideale per avere una donna alla guida di Star Wars: “Sono molto felice del progetto perché sento che ciò che stiamo per creare è qualcosa di molto speciale”, ha detto alla CNN. “Siamo nel 2024 adesso, ed è giunto il momento che una donna si faccia avanti per dare forma a una storia in una galassia molto, molto lontana”.

George Lucas ha creato Star Wars nel 1977, e negli anni i film della saga per il grande schermo sono stati diretti soltanto da registi uomini, come Irvin Kershner, Richard Marquand, JJ Abrams e Rian Johnson, inclusi gli spin-off come Rogue One: A Star Wars Story di Gareth Edwards e Solo: A Star Wars Story di Ron Howard. Con l'avvento di Disney+, diverse registe donne hanno avuto l'opportunità di mettersi in gioco alla guida di diverse serie tv come The Mandalorian, Ahsoka, The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi e l'imminente The Acolyte, con l'unico film affidato ad una regista donna - Rogue Squadron di Patty Jenkins - sparito nell'oblio dopo l'annuncio e successivamente cancellato in via ufficiale.

Sharmeen Obaid-Chinoy dirigerà un nuovo film incentrato sul personaggio di Rey, con Daisy Ridley che riprenderà il suo ruolo. Il film sarà ambientato dopo gli eventi di Star Wars - Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker e seguirà Rey alle prese con la creazione di un nuovo Ordine Jedi. Le riprese di Star Wars Rey inizieranno nel 2024, per un'uscita prevista nel 2026.