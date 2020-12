Star Wars, Rey e Kylo Ren si scontrano su Tatooine in una nuova concept-art

Che i fan l'abbiano apprezzato o meno, il dualismo tra Rey e Kylo Ren è stato uno dei punti focali della trilogia sequel di Star Wars: i personaggi di Daisy Ridley e Adam Driver hanno spesso e volentieri rubato la scena quando condividevano il set, che fosse per collaborare (vedi la sconfitta di Snoke) o per scontrarsi.

Di momenti in cui i nostri hanno incrociato le rispettive spade laser ne abbiamo visti sin da Episodio VII ma, nonostante l'innegabile valore simbolico del pianeta per la saga, mai uno scontro tra i discendenti di Palpatine e di Han Solo ha avuto luogo su Tatooine.

Un vero peccato in effetti, visti gli scorci che il ben noto pianeta desertico avrebbe potuto offrire nell'ambito di uno scontro di questo tipo: una concept-art pubblicata in queste ore su Instagram, però, ci rivela come la produzione avesse evidentemente pensato di ambientare su Tatooine un rendez-vous tra Ben e Rey.

Il concept ci mostra Rey cadere in picchiata sul suo avversario brandendo la sua spada laser, mentre sullo sfondo l'abitazione dei Lars è investita da una violenta tempesta di sabbia. Cosa ne dite? Vi sarebbe piaciuto assistere a questo duello? Diteci la vostra nei commenti! A proposito dei nostri protagonisti, nel 2020 Tumblr è letteralmente impazzita per la love-story tra Rey e Kylo Ren esplosa in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker; un nuovo poster, intanto, ci ha mostrato ancora una volta la famiglia Skywalker al completo.