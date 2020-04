Star Wars, Rey doveva diventare Kylo Ren ne L'Ascesa di Skywalker?

A quanto pare la sequenza della Dark Rey vista in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker inizialmente doveva essere molto diversa da quella vista nel film completo scritto e diretto da JJ Abrams.

Come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, l'artista Adam Brockbank durante gli studi iniziali per il design del personaggio immaginò la protagonista con indosso la maschera di Kylo Ren, evidentemente ispirato da una prima versione della sequenza onirica: non è chiaro fino a che punto si sia spinta questa idea, alla fine evolutasi in quella mostrata nel film, ma il concept qui sotto fornisce un sguardo a dir poco interessante su una versione alternativa della scena.

La Dark Rey è apparsa durante una sola sequenza in Star Wars: The Rise of Skywalker, in una scena ispirata a quella simile con protagonista Luke Skywalker in The Empire Strikes Back. Nel film, Rey viene vista con una spada laser a doppia lama e un mantello molto simile a quella di suo "nonno" Palpatine. Tuttavia, data la natura della sua relazione con Kylo Ren, è facile capire perché l'idea originale era quella di mostrare Rey sotto la maschera di Ben Solo, stratagemma utilizzato anche con Luke e Darth Vader nel quinto/secondo film della saga.

