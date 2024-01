Star Wars Rey, Disney ha licenziato la regista? Il rumor che arriva dal Lato Oscuro

Dopo le recenti indiscrezioni sul cachet di Daisy Ridley per Star Wars Rey, il nuovo film della saga ancora senza un titolo ufficiale, nuovi rumor che circolano sul web in queste ore parlano di un possibile licenziamento della regista Sharmeen Obaid-Chinoy, ma cosa c'è di vero?

La speculazione è partita dallo YouTuber Mike Zeroh, che in un recente video ha sostenuto ai suoi iscritti che Lucasfilm avesse deciso di "licenziare e rimuovere" la regista "sulla scia del contraccolpo ricevuto dal film Rey" dopo che alcune vecchie dichiarazioni di Sharmeen Obaid-Chinoy sono diventate virali nelle scorse settimane. Il video afferma inoltre che l'autrice sarebbe stata anche rimossa da altri progetti Lucasfilm e Disney+ che devono ancora essere annunciati.

Certo, l'annuncio di un altro film di Star Wars dedicato a Rey è stato accolto con reazioni contrastanti alla Star Wars Celebration dello scorso anno, soprattutto dopo che molti fan della saga si sono detti delusi dal precedente film L'Ascesa di Skywalker del 2019. Tuttavia, sebbene le critiche arrivate online dopo il ritorno di fiamma delle vecchie dichiarazioni della regista siano reali, non esistono prove che la Disney o la Lucasfilm abbiano licenziato Sharmeen Obaid-Chinoy o assegnato il film a qualcun altro.

Al contrario, le ultime novità ci spingono a credere che la produzione di Star Wars Rey sia pronta a partire: il calendario uscite della Disney infatti segnala due film di Star Wars in arrivo nel 2026, uno per il 22 maggio e uno per il 18 dicembre, e potrebbe trattarsi del progetto dedicato a Rey e del film The Mandalorian & Grogu.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, rimanete con noi.