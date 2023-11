Star Wars Rey, Daisy Ridley stuzzica i fan sul nuovo film: 'Non è ciò che vi aspettate'

In attesa di capire quando inizieranno le riprese del nuovo film di Star Wars, la protagonista Daisy Ridley ha stuzzicato i fan in merito alla storia che sarà raccontata nel primo dei tanti progetti in cantiere in casa Lucasfilm.

Durante un'intervista con Collider, infatti, Daisy Ridley - interprete di Rey nella trilogia sequel di Star Wars e pronta a tornare come protagonista di un nuovo film sequel de L'ascesa di Skywalker e che promette di dare il là ad un nuovo corso per il franchise - ha svelato di essersi trovata di fronte ad una trama a dir poco sorprendente per la sua prossima avventura in Star Wars, con un film destinato a sorprendere gli appassionati: "Sono molto emozionata per questo progetto, devo ammetterlo. La storia è davvero bella. Non ho avuto modo di leggere l'intera sceneggiatura, ma da ciò che ho visto posso dire che non è assolutamente quello che mi aspettavo, o quello che possono aspettarsi i fan. Sono molto, molto emozionata all'idea di tornare in Star Wars”.

Inoltre, Daisy Ridley ha anche lasciato intendere che Rey potrebbe tornare in altri film di Star Wars, e non solo nel progetto attualmente in sviluppo: "Conosco la trama del film, ma questo non vuol dire che la storia di Rey si chiuderà qui. Conosco la storia di questo film, ma per il futuro chissà. Credo che i fan rimarranno molto soddisfatti."

Ricordiamo che la regista Sharmeen Obaid-Chinoy, nota per il suo lavoro su Ms. Marvel, dirigerà il nuovo film di Star Wars incentrato su Rey, con una sceneggiatura scritta dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight dopo una prima bozza realizzata da Damon Lindelof. Per altre novità relative al mondo di Star Wars, vi segnaliamo che in queste ore Dave Filoni è stato promosso a leader di Lucasfilm.