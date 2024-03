Star Wars Rey, casting in corso per i padawan della nuova Skywalker?

Dopo le recenti indiscrezioni sui titoli di lavorazione di Star Wars Rey e The Mandalorian & Grogu, in queste ore sono emersi nuovi dettagli dal dietro le quinte della produzione dei prossimi due lungometraggi per il cinema della saga Lucasfilm.

Secondo il noto insider Daniel Richtman, infatti, la Disney e la regista Sharmeen Obaid-Chinoy stanno attualmente scegliendo gli attori per i tre ruoli principali del film con Daisy Ridley: due di questi saranno gli apprendisti Jedi di Rey Skywalker, i nuovi padawan della Maestra Jedi, mentre il terzo sarà l'attore che interpreterà il villain principale della storia. Secondo quanto riferito, il film sarà girato nel Regno Unito, con le riprese che inizieranno entro la fine dell'anno, e, contrariamente a quanto riferito in precedenza, non sarà il primo capitolo di una nuova trilogia ma un film stand-alone.

I dettagli specifici della trama sono ancora nascosti, così come il titolo ufficiale, ma è stato confermato che il film di Rey sarà ambientato quindici anni dopo gli eventi de L'Ascesa di Skywalker, e seguirà Rey Skywalker che oggi è diventata una "potente maestra Jedi" che gestirà la propria accademia di addestramento padawan.

Nel frattempo, sempre Richtman ha anticipato che Ahsoka tornerà per una seconda stagione, con le riprese che dovrebbero iniziare per la fine dell'anno, molto probabilmente nel quarto trimestre tra ottobre e dicembre. Infine, anche i lavori per The Mandalorian & Grogu inizieranno presto, con la troupe che girerà sia a Los Angeles che nel Regno Unito.