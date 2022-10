Star Wars: la regista di Ms. Marvel scelta per il film segreto di Damon Lindelof!

Le cose si muovono molto rapidamente (o quasi) per il nuovo, clamoroso film di Star Wars annunciato con un veterano come Damon Lindelof (Lost) alla sceneggiatura. Ora il film sceglie già la sua regista in Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel), in modo che il suo stile influenzi fin da subito l'intera sceneggiatura.

Continuano a pieno ritmo i lavori si LucasFilm sul piccolo schermo di Star Wars, dopo che i film spinoff sono stati abbandonati e la prospettiva di una nuova trilogia accantonata dopo i sequel tanto criticati. Certo, con così tante serie da distribuire, alcune stanno accumulando vistosi ritardi, in particolare The Acolyte. Ma ora si esplorano nuovi titoli cinematografici e la notizia più clamorosa è stato il coinvolgimento di Damon Lindelof – già dietro a Lost e alla serie di Watchmen – sulla sceneggiatura di un film Star Wars, per ora tenuto segretissimo.

Il primo aggiornamento dall’annuncio riguarda il nome scelto per la regia ed è una vecchia conoscenza Disney: si tratta di Sharmeen Obaid-Chinoy, che ha già curato diversi episodi di Ms. Marvel. La serie con protagonista Iman Vellani, infatti, ha fatto da trampolino di lancio per diversi lavoranti e ora la Obaid-Chinoy rimane in casa Disney. Da quanto si evince dal report di Deadline, la regista non affiancherà Lindelof alla scrittura, che sta ancora cercando un co-sceneggiatore. Ma la scelta anticipata della regista influirà sullo script.

A quanto pare infatti, nonostante lo sviluppo sia ancora in alto mare e l’inizio di produzione lontanissimo, Lindelof voleva un lavoro di concerto su questo nuovo titolo, di modo che lo script non fosse semplicemente consegnato al regista che poi l’avrebbe diretto su schermo, ma che fosse influenzato dal suo stile e il suo immaginario. E considerato lo stile pronunciato della Obaid-Chinoy, era importante che fosse coinvolta nel progetto quanto prima. Voi come vi immaginate questo nuovo progetto segreto? Quale storia pensate debba approfondire? Ditecelo nei commenti!