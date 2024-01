Star Wars, la regista del film di Rey: 'Voglio far sentire gli uomini a disagio'

Sharmeen Obaid-Chinoy sarà la prima regista donna di un film di Star Wars, dato che è stata scelta per dirigere il nuovo film su Rey con Daisy Ridley in uscita nel 2026, e a quanto pare ha già le idee ben chiare riguardo agli obiettivi del progetto.

Non ditelo a Bob Iger, che ha recentemente dichiarato che la Disney deve smetterla di inseguire la cosiddetta agenda woke e concentrarsi esclusivamente sulla qualità delle storie dei suoi film, ma la regista pakistana - nota attivista e vincitrice di due Oscar per due cortometraggi documentari sul tema del maltrattamento criminale contro le donne in Pakistan - sembra essersi già messa sulla scia del remake di Biancaneve, in termini di dichiarazioni spinose: "Il mio obiettivo è mettere gli uomini a disagio. Mi piace mettere gli uomini a disagio È solo quando ti senti a disagio e sei costretto ad avere conversazioni difficili che, forse, deciderai di guardarti allo specchio e scoprirai che non ti piace ciò che ci vedi riflesso."

Il background di Sharmeen Obaid-Chinoy è nel cinema di saggistica femminista, quindi dichiarazioni del genere non dovrebbero sorprendere nessuno considerato il suo lavoro e le sue passioni, ma come risponderanno i fan di Star Wars se il taglio promozionale del film sarà questo? E soprattutto come reagirà Bob Iger? Negli ultimi tempi la Disney ha già dovuto richiamare all'ordine Rachel Zegler, considerato che la giovane attrice nelle uscite più recenti con la stampa pare aver cambiato totalmente narrativa nel porsi nei confronti del remake di Biancaneve e dell'originale di Walt Disney (che in passato aveva definito 'un film di stalker', scatenando l'ira degli appassionati), ma la regista di Saving Face e A girl in the river difficilmente cambierà rotta.

Una scelta quantomeno particolare, quella della Disney, con Lucasfilm chiamata a ricucire i rapporti con gli appassionati di Star Wars delusi dalla precedente trilogia cinematografica.