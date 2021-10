Star Wars, la regista di Eternals Chloé Zhao: 'Pronta a lavorare con Kevin Feige'

Nonostante si sappia ancora poco riguardo al film di Star Wars di Kevin Feige, la regista di Eternals Chloé Zhao ha recentemente dichiarato in un'intervista che sarebbe prontissima a lavorare con il produttore a capo dei Marvel Studios.

Il silenzio più assoluto circonda il film di Star Wars al quale sta lavorando il produttore Kevin Feige: non è noto neppure quando arriverà in sala, tra le date d'uscita confermate per Star Wars, con due nuovi film in arrivo nel 2025 e 2027, dopo Rogue Squadron di Patty Jenkins che debutterà nel 2023.

In una recente intervista a seguito della première di Eternals, la regista Chloé Zhao ha manifestato il suo interesse per la poltrona da regista. La regista aveva già espresso nel passato il desiderio di dirigere un film della celebre saga fantascientifica e lo ha ribadito alla testata The Playlist.

Alla domanda "So che Kevin Feige è un tuo grande fan e sta lavorando a un nuovo film di Star Wars. Prenderesti in considerazione la regia di un film di Star Wars?", Zhao ha risposto in maniera concisa e diretta "Farei qualunque cosa Kevin mi chieda di fare".

Chissà se il presidente dei Marvel Studios coinvolgerà proprio Chloé Zhao alla regia del suo nuovo progetto. I debutti delle pellicole Star Wars a cui stanno lavorando Kevin Feige e Taika Waititi sono programmati per dicembre 2025 e dicembre 2027, anche se non è stato reso noto quale dei film uscirà in quale data.

A colmare l'attesa dei tantissimi appassionati della saga, ci sarà la pellicola di Patty Jenkins in arrivo nel 2023: quest'estate la regista aveva reso noto che la sceneggiatura di Rogue Squadron era quasi pronta, pertanto le riprese potrebbero iniziare molto presto!