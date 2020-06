Star Wars, la reazione di Mark Hamill al suo FaceApp è fuori di testa

Sta spopolando in questi giorni e nuovamente dall'ultima volta, l'applicazione FaceApp che adesso ha anche la funzione di trasformare il volto delle persone da un gender a un altro, circostanza che ha coinvolto anche volti noti dello spettacolo, tra cui anche Mark Hamill. L'attore però ne ha fatto le spese sotto le sembianze di Luke Skywalker.

Un fan di Star Wars, infatti, ha utilizzato l'applicazione digitale per trasformare il protagonista dell'epica saga cinematografica in una donna e il risultato è sorprendentemente realistico e credibile, tanto che l'immagine editata insieme ad altre è stata condivisa dallo stesso Hamill, il quale in tutta risposta ha allegato una citazione modificata del musical Guys and Dolls (Bulli e pupe): "I'll start with a little tune from Guys and Dolls: Luke be a lady tonight-Luke be a lady tonight-Luke, if you've ever been a lady to begin with... Luke be a lady tonight!".

Recentemente Hamill, dopo aver dato il suo addio a Luke Skywalker, ha espresso anche un sogno piuttosto oscuro per il personaggio avuto nei suoi anni di riprese della vecchia trilogia: "Ricordo di essermi lamentato con George per qualcosa in Revenge of the Jedi. Gli dissi: 'È così prevedibile e pacato'. E lui mi rispose: 'Mark, non dimenticare. Queste cose sono state fatte per i bambini'. La sua intenzione originale era fare film per i bambini! Adolescenti e giovani. Adesso guardiamo queste opere con la sensibilità degli adulti, ed è lì che sbagliamo."

Non è un mistero la relazione di amore e odio che lega il fandom di Star Wars a Hamill, tanto che lo stesso attore ha più volte lamentato fastidio verso la sua componente più tossica: "Non so esattamente quando nel corso del tempo il fandom sia diventato così accanito. Le persone hanno davvero la loro opinione irremovibile e tu non puoi fare altro che averne una tua perché hai interpretato il personaggio così a lungo".