Star Wars: Ray Park vorrebbe un film con Darth Maul e Boba Fett alleati

Ray Park, interprete di Darth Maul ne La minaccia fantasma, vorrebbe recitare in un film in cui il suo personaggio si allea con Boba Fett. Darth Maul è il principale antagonista del primo film della trilogia prequel di Star Wars, protagonista di un noto duello con il maestro Jedi Quin-Gon Jinn e il suo padawan, Obi-Wan Kenobi.

Nel combattimento finale con Obi-Wan, Darth Maul sembra soccombere definitivamente ma viene riportato in vita nelle serie animate The Clone Wars e Rebels. Inoltre uno dei colpi di scena di Solo: A Star Wars Story, riguarda proprio il Sith rossonero.

In un'intervista recente a Ray Park è stato chiesto se ci fossero in futuro possibilità di un'alleanza fra Darth Maul e Boba Fett (Park si allena con Daniel Logan, l'attore che ha interpretato Boba):"Lo spero, sarebbe bello. Lo dico da molti anni. Poi Daniel è Mr. Natural. Io in realtà devo allenarmi per fare qualsiasi cosa, lui può semplicemente farlo, quindi con un po' di lavoro potrebbe essere incredibile".

In teoria essendo Boba Fett un mercenario e Darth Maul un Sith, quest'ultimo potrebbe ingaggiare Boba per qualche missione.

Nel frattempo i progetti di LucasFilm si concentrano soprattutto sulla nuova trilogia di Rian Johnson e su Episodio IX, che vedremo nelle sale nel 2019.

Le trame possibili sono davvero molte quindi non è escluso che in futuro si concretizzi davvero un'alleanza fra Darth Maul e Boba Fett.