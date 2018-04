Star Wars: raggiunto l'obiettivo del crowdfunding di Jabba's Sail Barge della Hasbro

Esistono alcuni articoli diche i collezionisti non possono sistemare con facilità in casa. Che non sono stati realizzati con una grandezza adatta da poter esser sistemati su una mensola. Ma se tra i tuoi desideri c'è quello di possedere una riproduzione didelunga 4 metri allora sei fortunato.

HasLab ha recentemente lanciato una campagna di crowdfunding per una riproduzione dettagliata della chiatta presente ne Il ritorno dello Jedi.

Con un peso di quasi 14 kg, The Vintage Collection Jabba's Sail Barge richiedeva un pagamento di 499.99$ grazie al supporto di 5000 sostenitori (sono stati oltre 7000 ad aderire).

Ecco la descrizione ufficiale del prodotto:"Della lunghezza di circa 4 piedi, questo veicolo molto vasto è un oggetto da sogno per ogni collezionista di Star Wars. Progettato per incantare e ispirare, The Vintage Collection Jabba's Sail Barge (La Kethanna) presenta dei ponti incredibilmente dettagliati e accessibili. Con delle figure da 3,75 pollici (non incluse), i fan e i collezionisti avranno l'opportunità di ricreare delle intense battaglie. I pannelli laterali removibili offrono l'opportunità di creare degli incredibili diorami. Completo di deco premium, packaging vintage e vele di stoffa moderne, include Jabba the Hutt e Yak Face (in scala da 3,75 pollici).

Specifiche tecniche approssimative:

- lunghezza totale: 49,35 pollici

- larghezza totale: 14.64 pollici

- altezza totale (fino alla cima delle vele): 17.01 pollici

- Peso totale: 13,89 libbre



La Kethanna ne Il ritorno dello Jedi era una chiatta a vela molto lussuosa, di proprietà di Jabba the Hutt. Era in grado di trasportare 500 passeggeri e 26 membri dell'equipaggio. Il Sail Barge era stato utilizzato principalmente per il trasporto di passeggeri durante i lunghi viaggi sul pianeta Tatooine.