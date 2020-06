Star Wars, Qui-Gon aveva capito i piani di Palpatine prima di tutti: ecco come

Qui-Gon Jinn si è preso le sue belle soddisfazioni postume dopo la sfortunata e prematura dipartita durante il duello contro Darth Maul in Star Wars: La Minaccia Fantasma. Il personaggio di Liam Neeson è andato incontro ad una profonda riscoperta grazie all'universo espanso, diventando uno dei personaggi più amati dei fan.

Dotato di una saggezza e di un buon senso fuori dal comune, Qui-Gon avrebbe di fatti potuto rappresentare l'unica, vera ancora di salvezza della Repubblica: pare infatti che il maestro del giovane Obi-Wan fosse sulla buona strada per intuire con largo anticipo i piani di Palpatine.

A svelarlo è un nuovo romanzo sull'universo di Star Wars intitolato Queen's Peril: nel libro vediamo Qui-Gon indagare sulla ben nota questione dell'incremento delle tasse, arrivando a sospettare in maniera piuttosto fondata che il vero scopo di tutto ciò fosse quello di finanziare l'invasione di Naboo ed accentrare ancora di più il potere nelle mani dell'allora senatore.

Insomma, se Qui-Gon fosse sopravvissuto ad Episodio I magari le cose sarebbero saltate fuori con largo anticipo, Palpatine non avrebbe avuto tempo di portare a conclusione i suoi piani e Anakin, chissà, non avrebbe trovato chi lo iniziasse al Lato Oscuro. Insomma, senza la morte di Qui-Gon possiamo tranquillamente ipotizzare che gli eventi di Star Wars non avrebbero avuto luogo! Tutto sommato, dunque, meglio che le cose siano andate come sappiamo.

Mark Hamill, intanto, ha fatto gli auguri a Darth Vader per la festa del papà; Oscar Isaac ha invece parlato delle possibilità di un suo ritorno nei prossimi Star Wars.