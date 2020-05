Star Wars e Quentin Tarantino? Ecco il crossover che non vi aspettavate

Ormai Star Wars ha avuto modo di esplorare stili e toni differenti grazie ai vari registi che hanno seguito Lucas nel dirigere una pellicola o un episodio di una serie ambientata nel suo universo: J. J. Abrams, Rian Johnson, Dave Filoni, Taika Waititi... Ma avete mai pensato a come potrebbe essere un film di Star Wars in stile Quentin Tarantino?

Un divertente video mash-up ripropone infatti l'Episodio III - La Vendetta dei Sith, accompagnato dalle musiche di C'Era Una Volta A... Hollywood, che tramite un abile montaggio ci dà un'idea di come potrebbero presentarsi le storie ambientate nella celebre Galassia lontana lontana con un taglio Tarantiniano.

Once Upon a Time in a Galaxy Far, Far, Away si intitola il brillante filmato, che sulle note della canzone del '66 (quasi profetica, in questo caso) Straight Shooter, del gruppo The Mamas and the Papas, ripercorre alcuni passaggi chiave del film, partendo con un tono più scherzoso per poi lasciar spazio a un'atmosfera più tetra.

Come notano anche i colleghi di MovieWeb, si potrebbe persino trovare qualche somiglianza tra i personaggi di Rick Dalton/Anakin Skywalker e Sharon Tate/Padmé Amidala, pieni di sogni e speranze (anche se i destini di Rick e Sharon nel film di Tarantino hanno sicuramente un esito più felice).

Voi che dite, vedreste bene Quentin Tarantino alla regia di un prodotto ambientato nel mondo di Star Wars? Fateci sapere la vostra nei commenti.