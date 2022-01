Star Wars, quando uscirà il prossimo film della saga al cinema?

L'universo di Star Wars si espande, con più di 10 serie in arrivo su Disney+ nel 2023. Il franchise è oggi più fiorente che mai, e mentre The Book of Boba Fett va verso il finale, i fan si preparano già ad accogliere la serie successiva. Ma quando arriverà il prossimo film di Star Wars al cinema?

Di opere cinematografiche targate Lucasfilm, infatti, non ne arrivano da un po'. Più precisamente dal 2019, quando è arrivato in sala l'ultimo film della trilogia sequel, Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Adesso, quando sono passati ormai tre anni da questo lavoro, l'uscita della la prossima pellicola del franchise è sempre più vicina. Lo scopriamo proprio dalla schedule resa nota da Fandom su Twitter, dove la Disney ci aggiorna sugli arrivi dei suoi prodotti originali e saghe.

Secondo questa lista il prossimo lungometraggio di Star Wars dovrebbe arrivare il 22 dicembre 2023. Si tratta di Rogue Squadron, che sarà diretto da Patty Jenkins. In verità alcuni conflitti di calendario, soprattutto causati dai tanti impegni della regista, potrebbero far slittare la data. Infatti si dice che le riprese previste per questo inizio 2022 siano state posticipate, e di conseguenza il film potrebbe vedere la luce nel 2024. Un'attesa sicuramente lunga. Tuttavia i fan di Star Wars saranno ripagati con un'altra uscita molto vicina: infatti l'arrivo del film seguente è fissato per il 19 Dicembre 2025, mentre il terzo approderà in sala il 17 Dicembre 2027. Noi non vediamo l'ora, e voi?