Star Wars, quando uscirà il prossimo film di Guerre Stellari? A che punto è il franchise

In attesa di scoprire quali saranno le novità annunciate al Disney D23 che si terrà dal 9 all'11 settembre, cerchiamo di fare il punto della situazione su ciò che sappiamo al momento al riguardo del prossimo capitolo cinematografico di Star Wars, dopo la conclusione della trilogia sequel, chiusa con L'ascesa di Skywalker.

Se l'attenzione al momento sembra concentrata soprattutto sul comparto televisivo, con le prossime uscite e produzioni che riguardano la serie Andor, con protagonista Diego Luna che torna nei panni di Cassian Andor, pronta a debuttare il 21 settembre, e la serie Ahsoka, con protagonista Rosario Dawson, dal lato cinema potrebbero esserci novità sul nuovo lungometraggio.



In cantiere troviamo Star Wars Rogue Squadron diretto da Patty Jenkins, il prossimo film per il cinema della saga, orfana di un nuovo capitolo dal 2019, quando nelle sale uscì il discusso L'ascesa di Skywalker.

Secondo quanto riportato sui social ad inizio anno, Rogue Squadrono dovrebbe vedere la luce il 22 dicembre 2023 e potrebbe non essere il solo.



Da tempo circola la notizia di un possibile coinvolgimento di Taika Waititi nell'universo di Star Wars. Durante l'ultima Star Wars Celebration la produttrice Kathleen Kennedy annunciò la presenza di Waititi al timone di un nuovo film in arrivo a fine 2023. Sarà davvero così? Al momento l'unica certezza sembra essere proprio il periodo: alla fine del prossimo anno i cinema potrebbero tornare ad essere popolati da fan di Star Wars. In realtà Taika Waititi con Star Wars non ha fretta, e potrebbe quindi davvero slittare l'uscita di un suo ipotetico film.