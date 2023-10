Star Wars, quando inizieranno le riprese del nuovo film su Rey con Daisy Ridley?

Il futuro della saga di Star Wars tra cinema e serie tv ripartirà anche dal nuovo film della saga ambientato dopo gli eventi di Star Wars: Episodio 9 - L'ascesa di Skywalker con un progetto che avrà per protagonista la Rey di Daisy Ridley.

Il progetto fa parte dei tre nuovi film di Star Wars annunciati lo scorso aprile durante la Star Wars Celebration di Londra, insieme al film di James Mangold e al film di Dave Filoni (in lavorazione ci sarebbero anche i film di Shawn Levy e di Taika Waititi) ma, in questo folto lotto di titoli, dovrebbe anche essere il primo ad arrivare nei cinema di tutto il mondo, o comunque quello a cui Lucasfilm ha deciso di dare priorità. La domanda dunque sorge spontanea: quando inizieranno le riprese del film di Star Wars dedicato a Rey?

Secondo il noto portale StarWarsNews.net, la sceneggiatura del film attualmente non è ancora pronta: il copione originale scritto da Damon Lindelof è stato ereditato dal nuovo sceneggiatore del progetto, il creatore di Peaky Blinders Steven Knight, il cui lavoro però è stato interrotto a causa degli scioperi. In base al nuovo aggiornamento anticipato dal sito, la Lucasfilm si aspetta di ricevere il copione completo entro le festività di Natale, ma è improbabile che le riprese del film potranno iniziare ad aprile 2024, ovvero il periodo deciso prima degli scioperi: il portale ipotizza che attualmente una data di inizio agosto/settembre alla luce di quanto sta accadendo a Hollywood adesso è molto più realistica.

Attualmente il film ha una data d'uscita fissata per il 22 maggio 2026, una data che però sembrerebbe essere destinata a cambiare (non fosse altro che per il 2 maggio 2026 è previsto anche Avengers: The Kang Dynasty). Per altri contenuti, ecco quale potrebbe essere il titolo del nuovo film di di Star Wars dedicato a Rey.