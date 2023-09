Star Wars, quando esce il prossimo film della saga?

Quando esce il prossimo film della saga di Star Wars? Ecco tutto quello che dovete sapere sul futuro della famosa saga cinematografica creata da George Lucas, ben al di là dei confini del piccolo schermo della piattaforma di streaming on demand Disney+.

Sebbene negli ultimi tempi, infatti, il franchise sembrerebbe essere diventato un sinonimo di Disney+, vale la pena ricordare che Lucasfilm è a lavoro su tantissimi film di Star Wars, dei quali almeno tre hanno già delle date d'uscita prenotate ufficialmente: secondo il nuovo calendario di uscite Disney, infatti, lo studio prevede di riportare Star Wars al cinema con tre appuntamenti previsti attualmente per il 22 maggio 2026, un generico dicembre 2026 e il 17 dicembre 2027.

Il prossimo film di Star Wars - che dovrebbe essere il sequel di Episodio IX dedicato a Rey e al nuovo ordine Jedi - è atteso dunque per il 22 maggio 2026, sempre che gli scioperi del sindacato sceneggiatori WGA e del sindacato attori SAG non complichino ulteriormente i piani di produzione della Lucasfilm e costringano Disney ad un ennesimo rinvio. Da notare, tra l'altro, che nel 2026 Star Wars sarà al cinema con due film (almeno stando agli attuali piani della Disney, sempre soggetti a cambiamenti), e si prevede che uno dei due titoli sarà l'atteso film di Star Wars di Dave Filoni, un crossover tra The Mandalorian e Ahsoka che concluderà sul grande schermo le tante trame raccontate su Disney+. Infine, il film rinviato a dicembre 2027 dovrebbe essere il tanto chiacchierato prequel di Star Wars di James Mangold, ambientato 25mila anni prima di Luke Skywalker.

Tra gli altri film di Star Wars in lavorazione ma senza ancora una data d'uscita, ricordiamo il film di Shawn Levy e il film di Taika Waititi.