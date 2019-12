Star Wars: ecco qual è la scena di Rey che Daisy Ridley ha amato di più

Manca ormai pochissimo all'esordio in sala di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, fissato il prossimo 18 dicembre per noi fan italiani e il 20 dicembre per il resto del mondo. È il momento adatto, dunque, per ascoltare le ultime dichiarazioni e sensazioni degli addetti ai lavori al riguardo.

Regista e protagonisti di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker (e film precedenti, naturalmente) sono infatti stati intervistati da Rotten Tomatoes circa le loro impressioni su quanto fatto finora e su quanto vedremo sul grande schermo tra qualche giorno.

Daisy Ridley è stata la prima a prender parola e ha parlato, tra le altre cose, della scena con protagonista Rey che più ha amato in assoluto: "Il miglior momento che io ricordi è quello con la spada laser che vola da Rey. Ricordo di averlo visto durante la premiere, e la gente urlava davvero! Sapevo che sarebbe stato un grande momento, ma la reazione dei presenti in sala fu fot********e meravigliosa" ha spiegato l'attrice, che ha poi ammesso di aver avuto le palpitazioni durante la visione della sequenza nonostante ne conoscesse ovviamente l'esito.

Nell'ultimo spot di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, intanto, abbiamo finalmente rivisto l'Imperatore! Il clamoroso ritorno in scena di Palpatine era stato recentemente spiegato proprio dalla produttrice di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.