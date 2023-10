Star Wars, qual è il coinvolgimento di George Lucas nei nuovi progetti di Lucasfilm?

Che fine ha fatto George Lucas? Se lo stanno chiedendo tutti in sala, direbbe Kronk. Perché molti fan vorrebbero sapere qual è il suo coinvolgimento nei prossimi progetti della Lucasfilm, anche se la risposta potrebbe essere solo una.

Infatti è ormai chiaro che George Lucas non sia più direttamente coinvolto nella produzione dei film di Star Wars. Questo ormai da parecchio tempo, cioè da quando la Disney ha acquisito la Lucasfilm e Kathleen Kennedy ne è diventata presidente.

Una chiacchiera che viene fuori ogni tot, sperando in qualche maniera che George Lucas riprenda in mano le redini della sua creatura: Star Wars e suo "padre" sono però ormai due elementi distinti. Certo, magari qualcuno fa una telefonata ogni tanto allo Skywalker Ranch chiedendo qualcosa, ma la pensione di Lucas è ormai abbastanza definitiva.

Dei tre prossimi prodotti dedicati a Star Wars, quello in cui ci potrebbe essere una sorta di "coinvolgimento spirituale" di George Lucas è sicuramente quello diretto da Dave Filoni che chiuderà il "mandoverse" seriale, riunendo The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka in un unico film di chiusura.

Cioè i prodotti figli diretti delle idee di George Lucas che Dave Filoni ha in qualche maniera portato avanti come "erede" almeno ideale dei film originali. Resta il fatto che ormai, al netto di incredibili cambi di rotta, Lucasfilm/Star Wars e George Lucas non sembrano destinate a rincontrarsi mai più.

Di sicuro ci sono anche tutte le serie e i film di Star Wars annunciati per il dopo Ahsoka, perciò non ci resta che aspettare e capire quale fra questi avrà lo spirito di George Lucas. E se il film di Dave Filoni si chiamerà davvero Heir of the Empire.

E voi vorreste un ritorno di Lucas al franchise? O pensate che ormai sia davvero finita? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!