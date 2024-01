Star Wars, a che punto sono i nuovi film della saga?

A che punto sono i nuovi film della saga di Star Wars? In vista delle riprese del film su Rey Skywalker con Daisy Ridley, cerchiamo di fare il punto della situazione sui prossimi lungometraggi Lucasfilm.

Dopo diversi anni passati a dominare le classifiche dello streaming grazie alle popolari serie tv prodotte in esclusiva per la piattaforma Disney+, come forse saprete, la saga di Star Wars si sta preparando a tornare al cinema, dal quale è assente dal 2019 con l'uscita di Star Wars: Episodio IX - L'ascesa di Skywalker. La Disney, infatti, attualmente ha previsto tre appuntamenti cinematografici con Star Wars, con date d'uscita fissate al 22 maggio 2026, un generico dicembre 2026 e il 17 dicembre 2027.

In ordine temporale nel 2024 dovremmo vedere dunque due film ai nastri di partenza, quello citati in apertura e dedicato a Rey - che si preannuncia come un vero e proprio sequel de L'ascesa di Skywalker e, in base alle informazioni ufficiali condivise da Lucasfilm, seguirà la Jedi di Daisy Ridley nel tentativo di ricostruire il nuovo ordine Jedi - mentre l'altro dovrebbe essere l'atteso film di Star Wars di Dave Filoni, descritto come un crossover tra The Mandalorian e Ahsoka che concluderà sul grande schermo le tante trame raccontate finora dalle serie tv di Disney+. Al momento però non ci sono aggiornamenti sui due progetti, se non per il fatto che il film di Rey sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy e scritto da Steven Knight, creatore di Peaky Blinders chiamato a sostituire Damon Lindelof, ingaggiato inizialmente ma uscito dalla produzione per differenze creative.

Gli altri film in lavorazione sono lo Star Wars di James Mangold, ambientato 25mila anni prima di Luke Skywalker (considerati i tanti impegni dell'autore, dovrebbe essere il titolo previsto per il 17 dicembre 2027) e gli Star Wars di Shawn Levy, Taika Waititi e Rian Johnson, incerti ma ancora vivi secondo Kathleen Kennedy. Infine, da segnalare che dopo anni di silenzio nel 2023 la serie tv di Lando è stata ri-annunciata come film per il cinema.

Continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti sul futuro della saga di Star Wars.