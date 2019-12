Star Wars: il prossimo romanzo conferma un'ambiguità su Lando in L'Ascesa di Skywalker

Jennifer Heddle, executive editor dei libri di Star Wars, pubblicati da Disney Publishing, ha confermato un dettaglio che riguarda il personaggio di Lando Calrissian, che verrà chiarito nell'imminente romanzo di Rae Carson dopo l'ambiguità lasciata dalla vicenda in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Le conferme non lasciano alcun dubbio.

Lando Calrissian (Billy Dee Williams) è padre di Jannah (Naomi Ackie). In L'Ascesa di Skywalker, l'ex-stormtrooper del Primo Ordine, Finn (John Boyega), incontra Jannah e la sua banda di combattenti ribelli, rivelatisi dissidenti degli stormtrooper, sulla luna oceanica Kef Bir.

Jannah svela a Finn di essere stata presa da bambina e arruolata nel regime oppressivo del Primo Ordine, dalla quale fuggì quando ordinarono di sparare su civili innocenti. Le informazioni rivelate nel Visual Dictionary del film la legano in qualche modo a Lando, lasciando la scena finale che li coinvolge piuttosto ambigua.



Sul sito base della Resistenza, Jannah e Lando entrano in contatto dopo la sconfitta della Resistenza contro il Primo Ordine, e durante quei momenti Lando chiede a Jannah da dove viene. Quando lei gli risponde di non saperlo, lui risponde sorridente:"Bene, scopriamolo".

Ora pare che ci siano diverse conferme su quanto accadde a Lando; egli rapì un bambino dal Primo Ordine dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi:"Quando regnò la pace, Lando tentò di creare una famiglia ma la tragedia lo colpì e sua figlia svanì. Fu solo più tardi che divenne chiaro chi fossero i colpevoli del rapimento: il Primo Ordine, costruendo le forze di combattimento ma anche colpendo in maniera specifica la vecchia leadership dell'Alleanza".

Heddle ha specificato che la parentela tra Jannah e Lando rimane nella narrazione del film, nonostante sia stata cancellata da L'Ascesa di Skywalker, confermando che il romanzo è considerato canonico.

Il regista J.J. Abrams sente di aver concluso con Star Wars. Una dichiarazione che arriva dopo le diverse critiche degli ultimi giorni di fan insoddisfatti della chiusura della trilogia sequel. Inoltre la sensazione è che L'Ascesa di Skywalker apra ad uno spin-off.