Star Wars: il prossimo film per il grande schermo sarà...The Mandalorian 4?

Qualche mese fa, durante l'estate, quando ancora gli scioperi di Hollywood erano in corso, una voce di corridoio aveva suggerito che Lucasfilm stava considerando l'idea di trasformare The Mandalorian 4 in un film per il cinema, e in queste ore quell'indiscrezione è tornata più prepotente che mai.

Nonostante inizialmente avesse respinto quella prima indiscrezione, in queste ore il noto insider Jeff Sneider di The Hot Mic ha fatto dietrofront e confermato, dopo una soffiata arrivata dalle sue fonti, che la quarta stagione di The Mandalorian diventerà un film di Star Wars per il cinema. Questa settimana i rapporti avevano indicato che il film incentrato su Rey con Daisy Ridley sarebbe stato il prossimo film di Lucasfilm realizzato per la saga di Star Wars ad arrivare sul grande schermo, ma nuovi rapporti sembrerebbero aver congelato quella pista.

"Un paio di mesi fa ho smentito questa notizia, secondo cui la quarta stagione di The Mandalorian sarebbe stata trasformata in un film", ha detto Sneider. "All'epoca non pensavo che fosse necessariamente così. Tuttavia, quelle voci ora sono arrivate anche a me. E quindi a seguito delle ultime informazioni che ho ricevuto, vorrei espormi e cambiare idea su quel fronte: qualunque sia la storia per la quarta stagione di The Mandalorian, chiunque ci sarà dentro, qualunque cosa verrà fuori, qualunque forma assumerà, sembra che potrebbe essere il prossimo film di Star Wars e, da quanto ho capito, potrebbe essere annunciato prima della fine dell'anno."

The Mandalorian è stato un enorme successo per Disney+ e, anche se negli anni il numero di spettatori è diminuito rispetto alla prima stagione, portare lo spettacolo sul grande schermo sarebbe uno sviluppo alquanto esaltante per i fan. Vi terremo aggiornati.