Star Wars pronto a tornare? 'Alla Star Wars Celebration saranno annunciati 3 nuovi film'

Altre indiscrezioni dal mondo Lucasfilm: dopo i rumor sulla cancellazione sul nascere per la serie tv di Indiana Jones per Disney Plus, un nuovo rumor prepara il terreno per il ritorno sul grande schermo di Star Wars.

Durante l'ultima puntata del podcast The Hot Mic, il popolare insider Jeff Sneider ha rivelato che Lucasfilm ha intenzione di annunciare tre nuovi film di Star Wars durante la prossima Star Wars Celebration, che si terrà a Londra ad aprile. L'ultima puntata cinematografica del franchise è stata Star Wars: L'ascesa di Skywalker, uscito nel 2019, e dopo le cancellazioni dei film di Patty Jenkins e Kevin Feige restano all'attivo il misterioso film di Taika Waititi e soprattutto il film di Star Wars di Damon Lindelof ereditato da Steven Knight proprio questa settimana, dopo che il creatore di Lost e Watchmen ha abbandonato il progetto.

"Mi è stato detto che tre nuovi film saranno annunciati alla Star Wars Celebration..." ha esordito Sneider durante The Hot Mic, che ha addirittura aggiunto che qualora un nuovo film della saga non dovesse uscire al cinema entro dicembre 2025, la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy perderà il suo ruolo nella compagnia. “Il film di Sharmeed Obaid-Chinoy è un film importante, non solo per la saga di Star Wars ma anche per la stessa Kathleen Kennedy. Mi è stato riferito che l'intero lavoro di Kathleen Kennedy alla Lucasfilm dipenderà dall'avere un film di Star Wars nelle sale entro Natale del 2025. Se non ci sarà un film per allora, non ci sarà più il suo lavoro."

Come al solito vi terremo aggiornati, dunque rimanete con noi.