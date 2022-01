Star Wars, il produttore smentisce tutto: 'Quel trailer sui Cavalieri di Ren è fake'

No, negli studi della Lucasfilm non c'è assolutamente nessun progetto in cantiere che ha per protagonisti i Cavalieri di Ren, presentati per la prima volta nel corso di Star Wars: Il Risveglio della Forza e poi nuovamente visti in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Ci ha tenuto a precisarlo il produttore dopo che un finto trailer era emerso in rete.

Il produttore esecutivo di Star Wars, Pablo Hidalgo è infatti intervenuto via Twitter per mettere a tacere tutte quelle teorie che davano per certo un futuro film sui Cavalieri di Ren targato Lucasfilm, dato che molte testate - anche una prestigiosa come Forbes - aveva abboccato alla diffusione di un finto trailer sul progetto. Il produttore, per l'appunto, ha scritto: "Devo avere la stessa conversazione che ho avuto con mia nonna circa le super ovvie informazioni finte di internet. E aggiungere delle mie note di controllo. Forbes? Ahi ahi".

In un tweet immediatamente successivo, Hidalgo ha anche aggiunto: "Ma poi non ho ancora capito perché questi finti trailer sono così' mossi. Non è poi così difficile oggi tenere fermo in mano un telefono".

A proposito dei Cavalieri di Ren, qualche dettaglio in più sulla loro storia l'abbiamo avuto leggendo Star Wars: War of the Bounty Hunters, la miniserie evento con cui Charles Soule ha approfondito da prospettive diverse e piuttosto interessanti il "viaggio" di Han Solo nella lastra di carbonite. Nel quinto volume viene infatti rivelato che Ren, fondatore dei Cavalieri di Ren, aveva stretto un'alleanza con Crimson Dawn. Tuttavia in un'intervista lo stesso Soule ha specificato che in realtà Ren e i suoi uomini non sono parte dell'organizzazione.

"Collaborano con Qi'ra e i suoi compagni per raggiungere un obiettivo condiviso. Ren è più un tipo solitario", così ha commentato lo stesso sceneggiatore, per poi passare a descrivere la parte migliore del suo lavoro: "È fantastico poter espandere ciò che conosciamo su Ren e i Cavalieri, specialmente dopo la sua recente apparizione in TV nello speciale Terrifying Tales."