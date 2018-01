Star Wars: il primo nome pensato per il droide BB-8 era veramente bizzarro!

Volete sapere come avrebbe dovuto chiamarsi? Perché sì, il piccolo droide che abbiamo incontrato - e amato - in Star Wars: Il Risveglio della Forza , si sarebbe potuto chiamare diversamente, c'erano un paio di nomi in lizza, prima di quello che conosciamo!

Uno strano, l'altro banale: BB-8, come ha spiegato il make-up artist Neal Scanlan a Endor Express, ha spiegato il processo di creazione dei nomi dei personaggi:

"Durante la produzione abbiamo lavorato usando dei codici di sicurezza, per evitare che uscissero fuori i segreti." ... "Anche i personaggi avevano dei nomi in codice, e BB-8 ne aveva cinque o 6. Lo chiamavamo Snow Girl o Globe. Alla fine è un personaggio molto importante, e il vero nome non è uscito fuori fino alla fine."

Globe non è del tuto originale, che ne dite? Tuttavia Snow Girl è carino e ci dice che... Forse non è un droide, ma unA droide femmina! Scherzi a parte, l'avrebbe visto bene col nome di Globo? Chissà...

