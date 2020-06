Star Wars, le prime rivelazioni su High Republic e l'era dei Jedi

Pochi giorni fa IGN ha condiviso online il primo capitolo del romanzo Light Of the Jedi che dà quindi il via alla serie Star Wars: The High Republic e che ci mostra praticamente l'era dei Cavalieri Jedi centinaia di anni prima che gli eventi de La minaccia fantasma portassero alla saga di George Lucas che tutti conosciamo.

La serie di romanzi sarebbe dovuta essere lanciata questo agosto, ma è stata rimandata all'inizio del 2021 a causa della recente emergenza sanitaria per via della pandemia di coronavirus. Queste storie, a rigor di logica, dovrebbero darci un assaggio di quello che è stato anche un momento della vita del Maestro Yoda, dato la sua veneranda età, anche se non è ancora certo che egli giochi un ruolo importante in questa serie.

Il primo capitolo di Light of the Jedi non dà indicazioni chiare e precise sulla trama principale ma parte con la storia del capitano Hedda Casset, la cua navicella spaziale subisce un danno nell'iperguida. Il capitolo tuttavia è più interessante per i dettagli che fornisce sul mondo che ci si presenta davanti. Anche la "opening crawl" sarà affascinante per i lettori: conferma che l'Alta Repubblica era un tempo di pace per la galassia. La visionaria cancelliera Lina Soh guida la Repubblica a Coruscant, lanciando coraggiose iniziative per colonizzare l'Orlo Esterno. "Questi mondi sono pieni di opportunità per quei coraggiosi abbastanza per viaggiare su posti ignoti e guidare verso di loro", afferma la premessa.

L'estratto spiega anche quale è il ruolo dei Jedi 200 anni prima de La minaccia fantasma: questi Cavalieri non sono ancora entrati nei meccanismi burocratici della Repubblica e nelle questioni politiche. La Cancelliera ha stabilito che i Jedi creino degli avamposti sull'Orlo Esterno, navigando tra le stelle e aiutando chi ne ha bisogno.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle dichiarazioni dell'autore su Light of the Jedi.