Star Wars, potrete visitare il Galaxy's Edge direttamente da casa, ecco come!

A causa della pandemia di Coronavirus anche i parchi a tema hanno subito un duro colpo per via della chiusura temporanea agli ospiti di questi mesi e nonostante la ripresa, diverse persone preferiscono aspettare prima di tornare in luoghi potenzialmente così affollati. Ecco perché visitare le attrazioni ora è possibile anche dal divano di casa.

Grazie al libro Star Wars Galaxy's Edge: Traveler's Guide to Batuu, che si tuffa nelle avventure galattiche e nei piaceri che si possono trovare a Disney World e Disneyland.

"Abbiamo sempre pensato che potesse essere utile per le persone che ci sono state e per quelle che non sono ancora state a Galaxy's Edge. Non ho mai previsto di scriverlo nel contesto di una pandemia e ora qualcosa del genere potrebbe fornire alla gente un modo per andare in quel luogo, anche rimanendo a casa per un po'. Sono ancora più entusiasta che questo libro sia disponibile nel mondo e spero possa fornire alla gente un modo per sperimentare Batuu mentre stiamo al sicuro" ha dichiarato Cole Horton, autore del libro.



Con il supporto dello scrittore di viaggi, Rick Steves, Traveler's Guide to Batuu viene raccontata dal punto di vista di Eloc Throno (versione rivista del cognome Horton) e del suo compagno droide.

"Si tratta di un modo per presentare alcune informazioni che sapresti solo se fossi stato lì, o se avessi trascorso del tempo in quel posto, ed è stato un modo utile per approfondire momenti più personali o quei personaggi. Il suo compagno droide è in grado di scansionare e raccogliere più informazioni tecniche, quindi nel libro ci sono i progetti di alcune delle varie navi che potresti trovare durante la visita e fornisce molte informazioni tecniche [...]".

