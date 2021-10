Star Wars, quali potrebbero essere i Padawan dell'Ordine Jedi di Rey? Ecco qualche nome

Dopo il finale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, sembra che Rey abbia tutte le carte in regola per addestrare una nuova generazione di Jedi. Abbiamo saputo del pianto di Daisy Ridley dopo le riprese dell'Episodio IX, a testimonianza del suo legame con il franchise, ed è molto probabile che la rivedremo in futuro.

Quali potrebbero essere i Padawan di un nuovo Ordine di Jedi governato da Rey? Il nome che più facilmente viene in mente è quello di Finn, un suo buon amico nella trilogia sequel di Star Wars. Il personaggio interpretato da John Boyega sembrava destinato a diventare un Jedi già in Il Risveglio della Forza, e la sua crescente sensibilità alla Forza si è rivelata decisiva durante la battaglia di Exegol. Dopo le critiche dell'attore per il trattamento riservato al suo personaggio, però, non è detto che lo rivedremo nel franchise.

Un altro nome papabile sembra essere quello di Jannah, che abbiamo visto alla guida di un gruppo di disertori del Primo Ordine. L'istinto, ha raccontato, ha suggerito loro di abbassare le armi nel bel mezzo di una battaglia, dopo aver maturato la consapevolezza che ciò che facevano fosse sbagliato.

Sarebbe interessante rivedere nelle vesti di Padawan anche Temiri Blagg, il ragazzino noto ai fan di Star Wars come "Broom Boy", che si appassiona alla Resistenza e alle leggende su Luke Skywalker (a proposito, abbiamo scoperto qual è il meme preferito di Mark Hamill) in Gli ultimi Jedi.

Menzioniamo infine anche Dean, giovane meccanico sensibile alla Forza visto in Lego Star Wars: Racconti spaventosi.