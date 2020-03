Star Wars, potete incontrare Anthony Daniels nella prossima chat Q&A di Reddit

Pochi minuti fa Anthony Daniels, leggendario interprete del droide C-3PO nella saga di Star Wars, ha svelato che parteciperà al prossimo Q&A del portale Reddit.

L'attore è comparso sul suo profilo ufficiale Instagram postando una foto in cui è ritratto con in mano un foglio di carta sul quale sono scritte tutte le informazioni necessarie per partecipare all'evento. Inoltre, come potete vedere in calce all'articolo, nella didascalia di accompagnamento alla foto si legge: "Sarò al Reddit ASK ME ANYTHING il 19 marzo, alle 17.30 EST. Domande?".

Nel cartello invece: "Ciao Reddit! Sono Anthony Daniels (C-3PO), chiedimi qualsiasi cosa il 19 marzo. #TheRiseofSkywalker."

L'attore è stato visto l'ultima volta in Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, ultimo film della saga scritto e diretto da JJ Abrams. Il film è stato reso disponibile con largo anticipo per il mercato home-video ora che i cinema della maggior parte dei mercati sono stati chiusi per via della pandemia di Coronavirus, e questa apparizione di Daniels su Reddit è sicuramente legata alla fase promozionale del nuovo lancio dell'opera. Staremo a vedere quali informazioni salienti saranno svelate nel Q&A, con lo stesso Daniels che qualche giorno fa aveva anticipato un suo futuro ritorno nella saga.

Ricordiamo che, nonostante la conclusione della Saga degli Skywalker, Star Wars continuerà sia sul piccolo che sul grande schermo: l'arrivo del nuovo servizio di streaming on demand Disney+ ha aperto le porte a molte serie tv come The Mandalorian, Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi, mentre per quanto riguarda il cinema sono al momento in sviluppo una produzione di Kevin Feige, un film ambientato sul pianeta dei Sith Exegol, e una nuova trilogia scritta da Rian Johnson.