Star Wars: Potenziali dettagli sul film 'scartato' dedicato a Boba Fett

Come vi abbiamo annunciato qualche giorno fa, la Lucasfilm ha confermato che lo stand-alone della saga di Star Wars dedicata al personaggio di Boba Fett è stato 'scartato' e non verrà realizzato.

Questo nonostante, lo scorso maggio, era stato annunciato James Mangold come regista e co-sceneggiatore (insieme a Simon Kinberg) del progetto. Chiaramente le critiche ricevute da Star Wars - Gli Ultimi Jedi e la cocente delusione al box-office di Solo: A Star Wars Story devono aver frenato, come si vociferava da tempo, i progetti legati all'universo di Star Wars, soprattutto la produzione dei potenziali spin-off del franchise 'A Star Wars Story'.

Ora Entertainment Weekly ha svelato qualche piccolissimo seppur interessante dettaglio su questo film 'scartato'. Secondo il sito, la pellicola non si sarebbe incentrato soltanto su Boba Fett ma anche sui cacciatori di taglie che lo affiancano e che abbiamo visto - brevemente - insieme a Darth Vader ne L'Impero Colpisce Ancora. Seppur apparsi brevemente, questi cacciatori di taglie sono sempre stati tra i fan favourite della saga e il loro utilizzo in videogames e fumetti successivi non hanno fatto altro che aumentare la loro fama tra gli appassionati.

Quel che non è chiaro è se il film si sarebbe svolto prima degli eventi de L'Impero Colpisce Ancora o successivamente. La pellicola è in fase di produzione dal 2013 e, sebbene sia stata 'scartata' dallo studio, a quanto pare, è possibile che venga 'rispescata' nei prossimi anni.