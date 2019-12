Star Wars, Poe e Finn in una relazione omosessuale? Gli attori e J.J. Abrams rispondono

Nel corso di una recente intervista promozionale Oscar Isaac, interprete di Poe Dameron in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ha svelato di aver spinto affinché il suo personaggio e Finn avessero una relazione nel corso della nuova trilogia della saga.

Secondo la star, però, il pubblico non è ancora pronto per una cosa simile:

"Personalmente, in un certo senso, speravo e desideravo che forse sarebbe stato portato più avanti negli altri film, ma non ho il controllo della cosa", ha detto Isaac. "Sembrava una progressione naturale, ma purtroppo è un momento in cui le persone hanno troppa paura, credo, di ... Non so neanche io che cosa. Ma se fossero stati fidanzati, sarebbe stato divertente".

John Boyega, interprete di Finn, ha sottolineato che i due personaggi "sono solo platonici al momento. Hanno sempre avuto una relazione abbastanza amorevole e aperta, e neanche per me sarebbe troppo strano se andasse oltre."

Il regista J.J. Abrams ha sostenuto che la relazione di Finn e Poe è "molto più profonda di una semplice relazione romantica. Quello che li unisce è un legame profondo, sviluppatosi non solo a causa degli eventi che li hanno portati ad incontrarsi, ma anche in base alla loro volontà di essere intimi come sono, spaventati come sono, insicuri come sono, ma ancora coraggiosi, e coraggiosi e coraggiosi ”. Sebbene non sembri che Finn e Poe attraversino la linea del romanticismo, Abrams ha suggerito che solo perché i due personaggi non sono fidanzati non significa che The Rise of Skywalker mancherà di rappresentazioni LGBTQ.

"Nel caso della comunità LGBTQ, è stato importante per me che le persone che vanno a vedere questo film sentano di essere rappresentate".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Il Risveglio della Forza e al nuovo poster di Star Wars IX, una magnifica locandina, in esclusiva per il mercato australiano, che rende omaggio all'intera saga degli Skywalker, usando anche immagini della trilogia originale e della trilogia prequel.