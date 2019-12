Star Wars, Pixar e Marvel: ecco il trailer di presentazione del servizio Diseny+ in Italia

Mentre in America il servizio di streaming online Disney+ ha rubato a Netflix la bellezza di un milioni di sottoscrizioni, che hanno preferito passare a un contratto più conveniente con la Casa di Topolino, in Italia (come nel resto d'Europa) la piattaforma si prepara ad essere lanciata nel giro di tre mesi.

In occasione dell'inizio di quella che sarà quasi certamente una martellante campagna marketing, la Walt Disney Pictures ha pubblicato proprio in queste ultime ore il trailer di presentazione ufficiale del servizio per il territorio italiano, dove per promuovere la piattaforma è stato montato un bel filmato che riunisce insieme le icone dell'universo cinematografico Disney, che vanno ovviamente dai film d'animazione Pixar ai titoli di Star Wars, senza dimenticare l'Universo Cinematografico Marvel o anche dei Pirati dei Caraibi.



Ricordiamo che Disney+ sbarcherà in Italia a partire dal prossimo 31 marzo 2020, a quattro mesi di distanza dal lancio americano del servizio, avvenuto lo scorso 12 dicembre. Al suo arrivo, serie come The Mandalorian o High School Musical saranno già terminate, ma non è chiaro se usciranno anche da noi a cadenza settimanale o saranno interamente pubblicate. È comunque certo che al suo arrivo troveremo sulla piattaforma anche l'ultimo e soddisfacente Star Wars: L'ascesa di Skywalker.



