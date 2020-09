Star Wars: un pilota di Formula E usa l'elmo di Kylo Ren come casco, ecco le foto

In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker abbiamo potuto ammirare una nuova versione del casco di Kylo Ren, particolarmente gradita al pilota di Formula E Sam Bird, che ha deciso di riprenderne il design per il casco con cui guida.

Dopo aver esplorato Exegol, l'irrequieto villain di Adam Diver ha indossato l'elmo nero già visto negli episodi precedenti ma per renderlo ancora più inquietante (e per ripararlo dopo le battaglie combattute in passato), ha dovuto riforgiarlo in una maniera particolare: il nuovo elmo esibisce delle venature rosso fuoco.

"Usa la Forza, mi hanno detto. Cosa ne pensate del mio nuovo casco?", chiede Bird su Instagram, lanciando diversi hashtag dedicati a Star Wars e alla competizione a cui ha partecipato, l'Envision Virgin Racing.

La decisione di cambiare il proprio casco è dovuta al figlio Flynn: "Il piccolo Flynny, il nostro primo figlio, dodicenne, ama Star Wars, quindi l'ho fatto per lui. Sono molto contento, è molto figo. Grazie Flynn per aver avuto quest'idea", ha dichiarato il pilota nelle Stories.

Un piccolo tributo al primogenito e al brutale nipote di Darth Vader, dunque. Di sicuro gli altri piloti ci penseranno due volte prima di sorpassarlo, per non vedersi disintegrati dal raggio dello Starkiller o tagliati a metà da una spada laser. Nel frattempo il bambino sarà stato felice dei rumor riguardanti lo spinoff su Kylo Ren.