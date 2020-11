Star Wars: ecco quali erano i piani di George Lucas per la nuova trilogia

The Star Wars Archives: 1999-2005 descrivono in dettaglio quelli che erano i piani di George Lucas per il mondo di Star Wars prima che avvenisse il passaggio alla Disney. Il creatore del noto franchise avrebbe infatti voluto dar vita ad una nuova trilogia incentrata sul personaggio di Leia.

Insomma, Carrie Fisher sarebbe stata il vero e proprio fulcro, Leia sarebbe stata incaricata di ricostruire la Repubblica e sarebbe stata nominata come Cancelliere Supremo. Invece il Luke Skywalker di Mark Hamill avrebbe ricostruito l'ordine Jedi con un piccolo numero di studenti e mentre la Principessa sarebbe stata incaricata di guidare la galassia in un periodo successivo all'Impero. Secondo George Lucas poi, Darth Maul e Talon sarebbero stati i principali antagonisti. Ovviamente tutti questi progetti non si sono realizzati per via del passaggio nel 2012 della Lucasfilm alla The Walt Disney Company.

L'anno scorso, la dirigente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha detto il franchise ad un certo punto si distaccherà dalla canonica suddivisione in tre atti, dimostrando che il mondo di Star Wars presto o tardi verrà rivoluzionato in maniera consistente.

"Siamo in un momento di transizione, prima o poi dovremo affrontare un significativo cambiamento. Il mondo di Star Wars non può rimanere per sempre bloccato in questo schema in tre atti. Dovremo intraprendere nuove strade. Sarà la storia stessa ad indicarci la soluzione migliore".

Voi cosa ne pensate delle idee di George Lucas sulla trilogia mai realizzata? Fatecelo sapere nei commenti.