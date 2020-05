Star Wars, vi piacerebbe rivedere Han Solo e Chewbacca in uno spin-off?

La nuova trilogia di Star Wars avrà pure ricevuto vagonate di critiche, ma diciamoci la verità: ogni fan di vecchia data sentì il proprio cuore sciogliersi alla vista di Han Solo e Chewbacca nel Millennium Falcon durante Star Wars: Il Risveglio della Forza.

La coppia formata dal pilota e dal wookiee più famosi dell'universo di Star Wars è sempre stata uno degli elementi più amati dai fan della saga, e furono lacrime amare quando il finale di Episodio VII lasciò intendere che mai più avremmo rivisto i due amici insieme.

Certo, l'apparizione di Han in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stata ben più di un contentino, ma a questo punto perché non puntare più in alto? Un nuovo film di Star Wars è già stato ufficializzato e di indicazioni relative al periodo in cui sarà ambientato non ce ne sono ancora, per cui chi ci dice che non possa trattarsi di qualcosa relativo al periodo intercorso tra Episodio VI ed Episodio VII?

Di cose da raccontare ce ne sarebbero (The Mandalorian parla chiaro in tal senso), a partire proprio dagli avvenimenti interni alla famiglia Skywalker: perché non sognare, quindi, e sperare in una nuova reunion tra Han e Chewbacca?

Cosa ne dite? Vi piacerebbe l'idea o preferireste chiuderla definitivamente con i personaggi storici della saga? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo vediamo insieme chi sono i jedi più forti dei film di Star Wars.