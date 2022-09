Star Wars, pessime notizie per i fan? Nessun film alla D23, appuntamento al 2024

Il prossimo film di Star Wars potrebbe essere più lontano del previsto, almeno secondo una nuova indiscrezione riguardo il futuro della saga di Lucasfilm emerso in questi minuti, a poche ore dall'inizio del Disney Expo D23.

Stando alla newsletter di Puck News, gestita dall'ex editore del The Hollywood Reporter Matt Belloni, Lucasfilm non annuncerà nessun nuovo film di Star Wars alla D23: lo studio cinematografico, che da diversi anni agisce sotto la guida della Disney, sarà presente all'evento durante il panel Studios Showcase, per il quale sarà sul palco insieme a 20th Century Studios e Marvel Studios per svelare le novità in arrivo nei prossimi mesi, ma a quanto pare giocherà a carte coperte almeno per quanto riguarda il lato cinematografico del franchise di Star Wars.

Nella newsletter però si torna a parlare, sebbene di sfuggita, anche del misterioso film di Star Wars di Damon Lindelof, e viene sottolineato come, presumibilmente, Kathleen Kennedy abbia imparato la lezione dopo Patty Jenskins e Rian Johnson, e la nuova linea editoriale impone massima riservatezza prima di grossi nomi e annunci da sbandierare. Sempre secondo Puck News, infine, il gap tra il prossimo progetto cinematografico di Star Wars e The Rise of Skywalker, l'ultimo titolo della saga uscito nelle sale, è destinato ad allungarsi, col nuovo film di Star Wars in arrivo non prima del 2024.

Naturalmente si tratta di indiscrezioni non ancora confermate ufficialmente, e che troveranno riscontro (o meno) solo domani dalle 19:00 ora italiana, quando inizierà il panel Studios Showcase. Nel frattempo, però, diteci cosa ne pensate nei commenti.