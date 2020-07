Star Wars, pessime notizie per i fan de L'Impero Colpisce Ancora

Gli ultimi mesi non sono stati certo un periodo felice per il cinema (e per il mondo intero, d'altronde): il settore dell'intrattenimento è stato tra i più penalizzati dall'emergenza tra uscite rinviate e produzioni ferme, ma siccome le cattive notizie non arrivano mai sole ecco giungerne un'altra per i fan di Star Wars.

In questi giorni era infatti in programma l'uscita in sala di una versione 4K di Star Wars: L'Imperò Colpisce Ancora, che secondo le notizie trapelate nelle ultime ore sembra però destinata a slittare di qualche tempo.

Stavolta, però, il coronavirus c'entra ben poco: decisivo è stato infatti il fallimento del negoziato tra Disney e Vue Cinemas, la catena che avrebbe dovuto farsi carico della distribuzione del film. La House of Mouse sembra comunque intenzionata a fare questo regalo ai fan della saga, per cui tenete occhi e orecchie ben aperti: novità sulla release potrebbero comunque arrivare in tempi non troppo lunghi.

Dispiacere dei fan a parte il rinvio dell'uscita di Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora è sicuramente un ulteriore colpo a quelle sale anche italiane messe in ginocchio dall'emergenza, che speravano magari di poter contare su un incasso sicuro come questo per cominciare a risollevarsi.

A proposito di galassie lontane, comunque, ecco cosa farebbe con il Guanto di Thanos un protagonista di Star Wars; Brie Larson, invece, ha confermato di aver sostenuto un provino per Star Wars in passato.